Истребитель США пропал над Тихим океаном после сигнала тревоги

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II подал аварийный сигнал во время полета над территорией Японии и вскоре исчез с радаров над акваторией Тихого океана. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, речь идет о модификации F-35A. Во время полета самолет передал код 7700, который используется для обозначения чрезвычайной ситуации на борту и требует немедленного реагирования диспетчерских служб и экстренных подразделений. Спустя некоторое время воздушное судно перестало отображаться на радиолокационных системах. Точные причины произошедшего пока не установлены.

Сведения о возможной аварии подтверждаются данными сервиса Flightradar, который зафиксировал подачу экстренного сигнала. Информация о судьбе пилота и обломках самолета официально не поступала.

F-35A является одной из версий многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Первый полет этой модели состоялся в 2006 году, а в 2016 году самолет был принят на вооружение ВВС США. Машина предназначена для поражения воздушных и наземных целей и может нести в том числе ядерные боеприпасы типа B61-12.

