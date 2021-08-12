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Полиция задержала похитителя алтайской школьницы

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РИА «Новости»

Олег Лавкин, похитивший 12-летнюю девочку из Бийска и державший ее в подвале дома, задержан в селе Онгудай на Алтае. Об этом сообщает Telegram-канал »112».

В настоящее время его везут на допрос в СК.

От полиции Лавкин скрывался 10 дней.

По версии следствия, 40-летний похититель заметил катавшуюся на велосипеде девочку и напал на нее. Лавкин положил школьницу в прицеп мотоблока, а ее мобильный телефон и одежду специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула. Дома Лавкин закрыл девочку в подвале, который, по словам соседей, он копал два года.

Спустя двое суток Лавкин сам отпустил девочку. Следователи полагают, что он испугался общественного резонанса.

Вернувшуюся домой школьницу опросили следователи, ее жизни ничего не угрожает. Преступник не нанес ей физических травм, но о психологическом состоянии ребенка информации нет, заявили в СУ СК по Алтайскому краю. Позднее потерпевшая впервые выступила публично с обращением, выразив благодарность всем, кто ее искал.

Ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате СК. Лавкину заочно предъявлено обвинение по ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

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