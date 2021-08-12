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Первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету отменен

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил впервые вынесенный российским правосудием оправдательный приговор обвиненному в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить… возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков», — говорится в постановлении апелляционного суда.

Липецкий областной суд оправдал Тенгиза Гигиберию, которому предъявили обвинение по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.

Это решение обжаловала региональная прокуратура. Как считают в ведомстве, когда Гигиберия отбывал наказание в колонии, он возглавлял вертикаль, члены которой выполняли его поручения — в частности, регулярно передавали ему деньги.

Ранее в Краснодарском крае приговорили к 8 годам колонии строгого режима «Вора в законе» Давида Джангидзе, известного по прозвищу Дато Краснодарский.

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