Трамп сделал заявление по выборам в Венесуэле

Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов

Администрация США считает, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не пройдут новые выборы. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

Он отметил, что сначала Вашингтон должен восстановить эту страну, поэтому «выборы проводить нельзя».

«На это потребуется время. Мы должны вылечить страну, чтобы она снова была здоровой», — сказал Трамп.

3 января США нанесли удар по Венесуэле. После атак Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

Ранее спортивный костюм Мадуро распродали за несколько часов.