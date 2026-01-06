Временные ограничения ввели в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Кореняко отметил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 5 января в московских аэропортах Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты. Представитель Росавиации подчеркивал, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
4 января в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержали более 100 рейсов на фоне временных ограничений.
По данным РИА Новости, большая часть задержек не превышала двух часов. Свыше половины рейсов приходится на Внуково, в Жуковском задержано всего по три рейса на прилет и вылет.
Ранее Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово.