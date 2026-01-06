ВВП Белоруссии достиг $88,6 млрд в 2025 году

Валовой внутренний продукт Белоруссии достиг исторического максимума, увеличившись в 2025 году до примерно $88,6 млрд. Об этом журналу «Экономика Беларуси» заявил министр экономики республики Юрий Чеботарь, пишет ТАСС.

«Несмотря на глобальную турбулентность и все сложности - пандемия коронавируса, беспрецедентное санкционное давление, разрыв логистических цепочек, мы завершаем пятилетие с неплохими результатами. Главный итог — это рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан», — отметил он.

Также наблюдается рост экспорта товаров и услуг, который, по оценкам, увеличился на 35% за пятилетний период. В 2025 году ожидается рекордный объем экспорта за последние десять лет – более $50 млрд. Кроме того, был запущен инвестиционный цикл, характеризующийся тем, что инвестиции в основной капитал уже третий год подряд растут темпами, значительно опережающими рост ВВП. Подобная динамика способствует повышению конкурентоспособности, созданию новых видов продукции и укреплению основы для дальнейшего развития.

«Устойчивая работа экономики позволила обеспечить хорошую динамику реальных располагаемых денежных доходов населения — на 23,4% при планах 20,2%. Этому также способствовал жесткий контроль за инфляционными процессами», — добавил Чеботарь.

Он также акцентировал внимание на укреплении экономического потенциала государства, отметив, что объемы промышленного производства и производительность труда по ВВП растут опережающими темпами, увеличившись, по оценкам, на 15,2% и 13,7% соответственно за пятилетний период.

