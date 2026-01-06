Начальник расчета российских беспилотников рядовой Марсель Галиулин во время боев за один из населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) уничтожил до 45 военнослужащих противника. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве обороны РФ.

Галиулин выполнял задачу по оказанию огневой поддержки штурмовым подразделениям российских войск. В ходе выполнения боевой задачи он лично осуществил более 20 вылетов беспилотных летательных аппаратов на опорные пункты противника. Галиулин точными сбросами боеприпасов уничтожил до 30 украинских солдат, что позволило российским бойцам без потерь занять населенный пункт.

Спустя некоторое время продолжающий вести воздушную разведку Галиулин обнаружил подходящие украинские резервы, которые собирались провести контратаку на утраченные позиции, и уничтожил до 15 военнослужащих и три единицы бронетехники. Противник был вынужден отступить.

5 января российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский танк с экипажем под Купянском.

Ранее российский военный в одиночку заставил отступить группу диверсантов ВСУ.