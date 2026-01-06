Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Ленобласти уничтожен беспилотник, пострадавших нет

Губернатор Дрозденко: БПЛА уничтожен в Волховском районе Ленобласти
Inna Varenytsia/Reuters

В Волховском районе Ленинградской области нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Средствами РЭБ подавлен беспилотный аппарат в Волховском районе Ленобласти. Пострадавших нет», — говорится в посте политика.

Дрозденко указал, что обломки БПЛА обнаружены недалеко от деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции.

В настоящее время оценивается размер причиненного ущерба.

По данным властей, место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, которые проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ночь на 6 декабря в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации , ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее средства ПВО за 3 часа сбили 55 украинских БПЛА над регионами России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566545_rnd_6",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+