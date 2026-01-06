В Ленобласти уничтожен беспилотник, пострадавших нет

В Волховском районе Ленинградской области нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Средствами РЭБ подавлен беспилотный аппарат в Волховском районе Ленобласти. Пострадавших нет», — говорится в посте политика.

Дрозденко указал, что обломки БПЛА обнаружены недалеко от деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции.

В настоящее время оценивается размер причиненного ущерба.

По данным властей, место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, которые проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ночь на 6 декабря в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации , ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее средства ПВО за 3 часа сбили 55 украинских БПЛА над регионами России.