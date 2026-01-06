Президент Колумбии пообещал взяться за оружие, если США вторгнутся в страну

Президент Колумбии Петро: я снова возьмусь за оружие, если США вторгнутся

Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на угрозы со стороны Соединенных Штатов, заявив о готовности вернуться к вооруженной борьбе. Об этом политик написал в социальной сети X.

«Если вы задержите президента, которого любит и уважает значительная часть моего народа, то вы выпустите на волю народного ягуара. <...> Хотя я не был военным, я знаю о войне и подпольной борьбе. Я поклялся больше не притрагиваться к оружию с момента подписания мирного договора 1989 года, но ради родины я снова возьмусь за оружие, чего я не хочу», — написал Петро.

Он подчеркнул, что всем военнослужащим Колумбии был отдан приказ о немедленном увольнении любого командира, который «предпочтет флаг США флагу Колумбии».

Президент также выразил глубокое доверие колумбийскому народу и призвал его защитить лидера страны от любых противозаконных действий, подчеркнув необходимость установления народного контроля во всех муниципалитетах. Он заявил, что силам безопасности отдан приказ открывать огонь не по гражданам, а по оккупантам.

Отмечается, что в 1980-е годы Густаво Петро принимал участие в деятельности городского партизанского «Движения 19 апреля».

Ранее Китай отреагировал на угрозы США в адрес Кубы и Колумбии