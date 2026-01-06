Россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество

В преддверии Рождественских праздников активизировались мошенники, использующие мессенджеры для предложения различных гаданий и обрядов, якобы способных исполнить желания и избавить от жизненных трудностей. Об этом предупредил первый заместитель исполнительного директора — руководитель аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Музеев в интервью РИА Новости.

Музеев отметил, что Рождество с его многовековой историей породило множество народных традиций и поверий, в том числе веру в возможность исполнения желаний, обретения удачи и богатства в этот день. Этими убеждениями, по словам юриста, и пользуются злоумышленники, предлагая свою «помощь» в реализации заветных стремлений.

«Предложения могут поступать как онлайн, в социальных сетях, мессенджерах, на электронную почту, телефонные звонки, так и в реальности - объявления, завязывание личной беседы на улице», — сообщил Музеев.

Он пояснил, что мошенники часто используют тактику запугивания, утверждая, например, что «тяжелые обстоятельства» можно разрешить только посредством немедленного проведения специального обряда.

Другая распространенная схема связана с созданием образа «доброй бабушки», когда злоумышленники, войдя в доверие к жертве, обманным путем выманивают у нее деньги.

Ранее мошенники придумали схему со ссылкой на доставленный заказ.