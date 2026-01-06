Бывший игрок сборной России объяснил обиду Баринова на «Локомотив»

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему полузащитник Дмитрий Баринов имеет право обижаться на руководство «Локомотива», предложившее сначала ему новый контракт с понижением зарплаты.

«Это неприятно, не знаю, можно ли назвать это оскорблением, есть такой моментик. Но неприятно – это точно. Все-таки, я просто знаю сам по себе, когда играл. Допустим, ты на контракте, опытный футболист. Конечно ты учишь молодых и надеешься, что к русским игрокам будет другое отношение. Тем более столько лет он провел в «Локомотиве», можно сказать, всю жизнь практически. Конечно это расстраивает футболиста», — подчеркнул Деменко.

Дмитрий Баринов отказался продлевать контракт с «Локомотивом», воспитанником и капитаном которого является, несмотря на то что в итоге ему предложили самую высокую зарплату в команде. По окончании действия договора он станет футболистом московского ЦСКА. В текущем сезоне на счету Баринова 17 матчей в РПЛ, в которых он забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

