В Петербурге резко похолодает

В Санкт-Петербург придет аномальное похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что в формирование метеорологических условий в городе вмешается гребень морозного, скандинавского антициклона.

«Дневная температура окажется на 8-9 градусов ниже климатической нормы», — пояснил синоптик.

По словам Леуса, температура воздуха в Петербурге составит -10-12°C а в области похолодает до -15°C. Атмосферное давление вырастет и превысит нормальные значения, достигнув 762 мм рт. ст. Эти погодные условия, подчеркнул специалист, характерны для периода глубокой зимней климатической зимы.

До этого в Гидрометцентре России заявили, что Рождественская ночь в Москве будет снежной с температурой от минус семи до минус девяти градусов. 6 января в столице ожидается -3-8 °C. В ночь на 7 января до -9°C, облачно, снег. Ветер 4 м/c. В Московской области будет немного холоднее -12°C.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве к концу следующей недели ожидаются первые 20-градусные морозы. Согласно прогнозу синоптика, к выходным на столичный регион повлияет малооблачный скандинавский антициклон. В результате ночные температуры могут составить −17°C…−22°C, а в отдельных районах — до −25°C. Он пояснил, что это на 8–10°C ниже климатической нормы.

