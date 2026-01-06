Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Петербурге резко похолодает

Леус: в Петербург и Ленобласть идет похолодание из-за скандинавского антициклона
Lizavetta/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербург придет аномальное похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что в формирование метеорологических условий в городе вмешается гребень морозного, скандинавского антициклона.

«Дневная температура окажется на 8-9 градусов ниже климатической нормы», — пояснил синоптик.

По словам Леуса, температура воздуха в Петербурге составит -10-12°C а в области похолодает до -15°C. Атмосферное давление вырастет и превысит нормальные значения, достигнув 762 мм рт. ст. Эти погодные условия, подчеркнул специалист, характерны для периода глубокой зимней климатической зимы.

До этого в Гидрометцентре России заявили, что Рождественская ночь в Москве будет снежной с температурой от минус семи до минус девяти градусов. 6 января в столице ожидается -3-8 °C. В ночь на 7 января до -9°C, облачно, снег. Ветер 4 м/c. В Московской области будет немного холоднее -12°C.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве к концу следующей недели ожидаются первые 20-градусные морозы. Согласно прогнозу синоптика, к выходным на столичный регион повлияет малооблачный скандинавский антициклон. В результате ночные температуры могут составить −17°C…−22°C, а в отдельных районах — до −25°C. Он пояснил, что это на 8–10°C ниже климатической нормы.

Ранее россиянам объяснили, почему зимой кожа стареет быстрее и что с этим делать.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566353_rnd_3",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+