Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Знаменитый тренер рассказал, почему Карседо может добиться успеха в «Спартаке»

Тренер Непомнящий: состав «Спартака» не уступает «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА
Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Знаменитый тренер Валерий Непомнящий, работавший с африканскими национальными сборными и клубами Российской премьер-лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Хуан Карседо, назначенный главным тренером московского «Спартака», вполне может добиться с красно-белыми результата, несмотря на весьма скромный послужной список.

«Как профессионал, как коллега, не имею ничего против него. Вполне возможно, что он добьется результата. Сегодняшний «Спартак» по составу конкурентоспособен, команда по качеству игроков никак не отличается ни от «Краснодара», ни от «Зенита», ни от ЦСКА. А что игроки не выдерживают давления, которое оказывается на них, много раз говорил о том, что хотим мы этого или нет, но на каком-то подсознательном уровне давление, которое оказывается на тренера, всегда переходит на игроков. Не всегда игроки играют на своем потенциале. Если тренер справится с давлением на себя и руководства, и журналистов, и болельщиков, тогда может получиться. Но просто говорю о том, что мне бы хотелось, я так вижу, что «Спартак» заслуживает того, чтобы там были свои люди», — отметил Непомнящий.

52-летний Карседо до назначения в «Спартак» работал с кипрским «Пафосом», с которым выиграл национальный чемпионат и вышел в основную стадию Лиги чемпионов, где набрал шесть очков в шести встречах.

Ранее экс-глава «Спартака» Червиченко заявил, что для Карседо многое решили деньги.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566443_rnd_7",
    "video_id": "record::cbca7c21-4b10-4d94-89ec-672bca4c3d6f"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+