Знаменитый тренер рассказал, почему Карседо может добиться успеха в «Спартаке»

Знаменитый тренер Валерий Непомнящий, работавший с африканскими национальными сборными и клубами Российской премьер-лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Хуан Карседо, назначенный главным тренером московского «Спартака», вполне может добиться с красно-белыми результата, несмотря на весьма скромный послужной список.

«Как профессионал, как коллега, не имею ничего против него. Вполне возможно, что он добьется результата. Сегодняшний «Спартак» по составу конкурентоспособен, команда по качеству игроков никак не отличается ни от «Краснодара», ни от «Зенита», ни от ЦСКА. А что игроки не выдерживают давления, которое оказывается на них, много раз говорил о том, что хотим мы этого или нет, но на каком-то подсознательном уровне давление, которое оказывается на тренера, всегда переходит на игроков. Не всегда игроки играют на своем потенциале. Если тренер справится с давлением на себя и руководства, и журналистов, и болельщиков, тогда может получиться. Но просто говорю о том, что мне бы хотелось, я так вижу, что «Спартак» заслуживает того, чтобы там были свои люди», — отметил Непомнящий.

52-летний Карседо до назначения в «Спартак» работал с кипрским «Пафосом», с которым выиграл национальный чемпионат и вышел в основную стадию Лиги чемпионов, где набрал шесть очков в шести встречах.

Ранее экс-глава «Спартака» Червиченко заявил, что для Карседо многое решили деньги.