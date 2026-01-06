В Госдуме исключили появление в России продуктов, приготовленных из насекомых

Депутат Оглоблина: в России не будет продуктов из насекомых

В России не будут производить продукты из насекомых и предлагать их людям. Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По ее словам, продукты из насекомых могут предназначаться лишь в качестве кормов для рыб и животных, но совершенно исключены для людей. Она подчеркнула, что в России никогда не ели и не будут есть насекомых, невзирая ни на какие исследования о возможности такого альтернативного источника белка.

Депутат объяснила плохим состоянием сельского хозяйства одобрение в Европе продуктов из насекомых. Оглоблина отметила, что в России с сельским хозяйством все хорошо, земель много, поэтому россияне будут употреблять в пищу только «настоящую русскую еду».

19 ноября стало известно, что в Китае в продаже появился кофе с тараканами. В Пекине музей насекомых представил кофе, украшенный порошком из молотых тараканов. Помимо «тараканьей» посыпки, напиток содержит сушёных желтых мучных червей, а посетители описывают вкус как «подгоревший и слегка кислый».

Ранее миру предсказали дефицит продуктов из-за климатического кризиса.