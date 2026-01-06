Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Госдуме исключили появление в России продуктов, приготовленных из насекомых

Депутат Оглоблина: в России не будет продуктов из насекомых
Aaron Ross/Reuters

В России не будут производить продукты из насекомых и предлагать их людям. Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По ее словам, продукты из насекомых могут предназначаться лишь в качестве кормов для рыб и животных, но совершенно исключены для людей. Она подчеркнула, что в России никогда не ели и не будут есть насекомых, невзирая ни на какие исследования о возможности такого альтернативного источника белка.

Депутат объяснила плохим состоянием сельского хозяйства одобрение в Европе продуктов из насекомых. Оглоблина отметила, что в России с сельским хозяйством все хорошо, земель много, поэтому россияне будут употреблять в пищу только «настоящую русскую еду».

19 ноября стало известно, что в Китае в продаже появился кофе с тараканами. В Пекине музей насекомых представил кофе, украшенный порошком из молотых тараканов. Помимо «тараканьей» посыпки, напиток содержит сушёных желтых мучных червей, а посетители описывают вкус как «подгоревший и слегка кислый».

Ранее миру предсказали дефицит продуктов из-за климатического кризиса. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566395_rnd_6",
    "video_id": "record::e04b4ee1-ae46-421d-8ff2-e5b57967ce15"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+