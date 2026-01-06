Угрозу атаки БПЛА объявили в одном из российских регионов

Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленобласти

Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Дрозденко предупредил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

Тем временем в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 5 января в московских аэропортах Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты. Представитель Росавиации подчеркивал, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

4 января в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержали более 100 рейсов на фоне временных ограничений.

