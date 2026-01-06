Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Угрозу атаки БПЛА объявили в одном из российских регионов

Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленобласти
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Дрозденко предупредил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

Тем временем в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 5 января в московских аэропортах Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты. Представитель Росавиации подчеркивал, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

4 января в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержали более 100 рейсов на фоне временных ограничений.

Ранее Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566407_rnd_2",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+