В России заявили о дефиците медиков

«Известия»: в ноябре 2025 года на 10 тыс. россиян приходилось 43,45 врача

В ноябре 2025 года обеспеченность населения России врачами составила 43,45 специалиста на 10 тысяч человек. Несмотря на рост данного показателя в последние годы, эксперты в интервью «Известиям» назвали этот показатель недостаточным.

Согласно статистике, за одиннадцать месяцев 2025 года наблюдалось увеличение числа врачей в медицинских организациях – с 41 до 43,45 на 10 тысяч населения. Эти данные учитывают как государственные, так и частные учреждения, участвующие в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Примечательно, что целевой показатель в 43,46 врача на 10 тысяч россиян изначально планировалось достичь лишь к 2030 году. Эта цель была закреплена в указе президента Российской Федерации от 8 декабря 2025 года № 896 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года».

По мнению доктора медицинских наук, ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбековой, на увеличение обеспеченности врачами, вероятно, повлиял комплекс мер, включая активные действия региональных властей по привлечению кадров и предоставление социальных выплат для сельских медицинских работников.

Однако, несмотря на быстрый прогресс и приближение к плановым значениям, в России по-прежнему ощущается дефицит медицинских кадров. По заявлению главы Минздрава Михаила Мурашко, сделанному в конце февраля 2025 года, системе здравоохранения страны не хватает около 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи работников среднего медицинского персонала.

Главный врач «Скандинавского центра здоровья» Наталья Гаврилова отмечает, что в государственных клиниках по всей России наблюдается нехватка терапевтов, педиатров, а также неврологов, офтальмологов, эндокринологов, онкологов, психиатров, наркологов, врачей скорой помощи и реаниматологов.

По ее словам, в частных медицинских центрах наблюдается нехватка опытных хирургов, врачей узких специализаций и экспертов, обладающих авторитетом в научной сфере. В государственных учреждениях здравоохранения регионов особо остро ощущается недостаток в хирургах, акушерах-гинекологах, рентгенологах и специалистах по функциональной диагностике, отметила Гаврилова.

