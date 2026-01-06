Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В России заявили о дефиците медиков

«Известия»: в ноябре 2025 года на 10 тыс. россиян приходилось 43,45 врача
Shutterstock

В ноябре 2025 года обеспеченность населения России врачами составила 43,45 специалиста на 10 тысяч человек. Несмотря на рост данного показателя в последние годы, эксперты в интервью «Известиям» назвали этот показатель недостаточным.

Согласно статистике, за одиннадцать месяцев 2025 года наблюдалось увеличение числа врачей в медицинских организациях – с 41 до 43,45 на 10 тысяч населения. Эти данные учитывают как государственные, так и частные учреждения, участвующие в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Примечательно, что целевой показатель в 43,46 врача на 10 тысяч россиян изначально планировалось достичь лишь к 2030 году. Эта цель была закреплена в указе президента Российской Федерации от 8 декабря 2025 года № 896 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года».

По мнению доктора медицинских наук, ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбековой, на увеличение обеспеченности врачами, вероятно, повлиял комплекс мер, включая активные действия региональных властей по привлечению кадров и предоставление социальных выплат для сельских медицинских работников.

Однако, несмотря на быстрый прогресс и приближение к плановым значениям, в России по-прежнему ощущается дефицит медицинских кадров. По заявлению главы Минздрава Михаила Мурашко, сделанному в конце февраля 2025 года, системе здравоохранения страны не хватает около 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи работников среднего медицинского персонала.

Главный врач «Скандинавского центра здоровья» Наталья Гаврилова отмечает, что в государственных клиниках по всей России наблюдается нехватка терапевтов, педиатров, а также неврологов, офтальмологов, эндокринологов, онкологов, психиатров, наркологов, врачей скорой помощи и реаниматологов.

По ее словам, в частных медицинских центрах наблюдается нехватка опытных хирургов, врачей узких специализаций и экспертов, обладающих авторитетом в научной сфере. В государственных учреждениях здравоохранения регионов особо остро ощущается недостаток в хирургах, акушерах-гинекологах, рентгенологах и специалистах по функциональной диагностике, отметила Гаврилова.

Ранее Мурашко рассказал, какие зарплаты должны быть у врачей

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566533_rnd_6",
    "video_id": "record::37bb3444-a607-405f-8728-41d1c534b664"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+