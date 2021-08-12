Начались клинические испытания вакцины от COVID-19 «Биокада»

Компания из Петербурга «Биокада» приступила к клиническим испытания своей вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета «Известия».

Данный препарат содержит в себе аденоассоциированные вирусы. Подобные вирусы не способы размножаться, в связи с чем у пациентов, сделавших прививку, не наблюдается патологических реакций.

Клинические исследования I и II фазы вакцины предполагают, что будет дана оценка безопасности «Биокада», а также способности к выработке иммунного ответа вакцины для профилактики коронавируса.

В ходе первого этапа исследования будет изучаться эффективность (иммуногенность) и безопасность различных доз вакцины для выбора оптимальной дозировки. В исследованиях примет участие ограниченное количество добровольцев.

На втором этапе оценят выбранную оптимальную дозу по сравнению с плацебо. Такой критерий является регуляторным требованием и стандартом доказательной медицины.

Ранее РФПИ раскрыл данные о высокой эффективности и безопасности «Спутника V».