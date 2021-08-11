Организатор «языковых рейдов» в Казахстане заявил об обиде на русских

Организатор националистических акций в Казахстане Куат Ахметов заявил, что россияне якобы пренебрежительно относятся к его соотечественникам. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Ахметов назвал российское общество «высокомерным». По его мнению, у россиян наблюдается «синдром «Равшана и Джамшута».

«Вы оскорбляете таджиков, хотя они вносят какой-то вклад, строят дома. Вы и сюда приходите, в Казахстан, и тоже такая ненависть — я не знаю, откуда», — сказал организатор националистических акций.

Он также сообщил, что языковые «патрули» в республике были организованы для поддержки тех, кто не владеет казахским и русским языками.

«Казахи знают русский язык, но приходят и казахи, которые не владеют русским языком, они хотят, чтобы у себя дома их обслужили на казахском языке», — добавил Ахметов.

Ранее директор департамента по взаимодействию со СМИ Мининформации Казахстана Чингис Токеев заявил, что провокации на языковой теме являются неуместными.

В последнее время казахстанские националисты стали организовывать «языковые патрули», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения и проверяют знание казахского языка работниками. Все рейды активисты записывают и выкладывают на YouTube.