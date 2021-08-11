Арестован британец, задержанный в ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России

Британца, задержанный в Германии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заключили под стражу, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ.

Сообщается, что следственный судья Федерального верховного суда 11 августа исполнил ордер на арест мужчины.

Глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя заявления о якобы британском шпионе России, заявил, что немецкая сторона воспринимает данные о разведывательной деятельности в интересах российской спецслужбы «с чрезвычайной серьезностью, потому что шпионаж против близкого союзника на немецкой территории абсолютно неприемлем».

Ранее стало известно, что в Германии задержали гражданина Великобритании Дэвида С. по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Согласно данным немецкой Генпрокуратуры, до ареста британец был сотрудником посольства Соединенного Королевства в Берлине. В доме и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.