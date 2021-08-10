Британцы начали отказываться от заключения браков в церкви

Согласно данным британского Офиса национальной статистики, в последнее время количество браков, заключенных в церкви, достигло рекордно низких показателей, сообщает Daily Mail.

В Великобритании, где пары, желающие обвенчаться, могут выбрать себе как гражданскую, так и религиозную церемонию заключения супружеского союза, процент церковных браков упал до 21,1%. Еще в 1980 году более половины пар закрепляли свои отношения в религиозных организациях, а сто лет назад — почти 80%. В статистике не учитываются однополые браки, так как большинство религиозных организаций, в числе которых Церковь Англии и Римско-католическая церковь не признают подобные формы союзов.

При этом общее количество новых брачных союзов сейчас также на самом низком уровне со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. Несмотря на это, исследователь Гарри Бенсон призывает не относиться к этим цифрам излишне пессимистично.

«Уровень разводов также самый низкий за последние тридцать лет, что свидетельствует о том, что супруги держатся друг за друга, и брак остается самой стабильной формой отношений», — сообщил исследователь.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, почему количество разводов выросло после окончания карантина, объявленного из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.