Камчатский депутат признался в случайном убийстве

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин заявил, что случайно застрелил человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление парламентария, распространенное его представителем Ольгой Струченко.
Инцидент произошел в тот момент, когда Редькин попытался прогнать медведя из села.
«2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я — Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители», — поясняется в заявлении политика.
Депутат рассказал, что, взяв оружие, попытался отпугнуть зверя и в сумерках выстрелил в животное.
«Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — добавляется в заявлении.
В связи с произошедшим Редькин принял решение снять свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона.
По данным Следственного комитета России, 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края произошла стрельба. Жертвой стал 30-летний мужчина, получившие огнестрельное ранение.
Редькин является депутатом Законодательного собрания Камчатского края. Его доход за прошлый год, по последней опубликованной декларации, составил почти 315 млн. рублей.