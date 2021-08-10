Камчатский депутат признался в случайном убийстве

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Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин заявил, что случайно застрелил человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление парламентария, распространенное его представителем Ольгой Струченко.

Инцидент произошел в тот момент, когда Редькин попытался прогнать медведя из села.

«2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я — Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители», — поясняется в заявлении политика.

Депутат рассказал, что, взяв оружие, попытался отпугнуть зверя и в сумерках выстрелил в животное.

«Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — добавляется в заявлении.

В связи с произошедшим Редькин принял решение снять свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона.

По данным Следственного комитета России, 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края произошла стрельба. Жертвой стал 30-летний мужчина, получившие огнестрельное ранение.

Редькин является депутатом Законодательного собрания Камчатского края. Его доход за прошлый год, по последней опубликованной декларации, составил почти 315 млн. рублей.

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