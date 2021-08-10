Бывшему росгвардейцу отменили приговор за насилие над ребенком в Перми

Бывшему военнослужащему Росгвардии, которому дали 14 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, отменили обвинительный приговор. Соответствующее решение вынес Центральный окружной военный суд. Об этом сообщает сайт судебного органа.

«Отменен обвинительный приговор по делу по ст. 30 ч.3; ст. 132 ч.1; ст. 132 ч.4 п. б; ст. 139 ч.1] [ст. 132 ч.4 п. б] УК РФ», — говорится в электронной картотеке суда.

Также сообщается, что в июле дело было возвращено в нижестоящий суд Перми. При этом дата начала нового разбирательства пока не назначена.

Ранее сообщалось, что 24-летний лейтенант Росгвардии Сухроб Еров изнасиловал 11-летнего мальчика в Перми. 3 сентября молодой человек ворвался в частный дом и стал приставать к местной жительнице — злоумышленника остановил ребенок, который пообещал сделать все, чтобы росгвардеец не тронул мать. Освободившись, женщина побежала за помощью — в это время боец надругался над мальчиком. В итоге следователи завели на Ерова несколько дел.