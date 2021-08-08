Отец продал сына и купил на полученные деньги наркотики

В индийском штате Ассам отец продал своего двухлетнего сына и приобрел на полученные деньги наркотики, пишет India Today.

Как сообщается, Аминула Ислама сделал это за 40 тыс. рупий (почти 40 тыс. руб.).

Инцидент случился в деревне Лахарихат в 80 км к востоку от Гувахати. В полицию обратилась мать ребенка Рукмина Бегум.

По информации издания, она несколько месяцев жила у своего отца из-за причастности мужа к торговле наркотиками. После одной из встреч Ислама с мальчиком он не вернул ребенка домой.

Женщина стала что-то подозревать и узнала, что ее супруг для покупки наркотиков продал сына женщине по имени Сазиде Бегум.

Преступники были задержаны. Полиция спасла ребенка и передала его матери.

Ранее в Индии родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшему ребенку.