Милонов предложил стерилизовать геев и открывать для них приюты

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что геев необходимо стерилизовать. Видео соответствующего интервью он опубликовал на своей странице в TikTok.

«Надо быть гуманным. Вот как мы боремся с бездомными кошками? Мы их стерилизуем. И геев тоже надо стерилизовать», — заявил Милонов.

Он продолжил, что для гомосексуалов также нужно открывать приюты, «кормить их кормом».

Парламентарий также отнес геев к «низшей стадии развития животного мира». При этом он указал, что «нельзя, конечно, сравнивать милых кошаков с геями».

Ранее Милонов уже делал скандальные заявления о представителях ЛГБТ и предлагал инициативы, направленные против них. Так, он называл их проводниками разрушения семейных ценностей. Политик также советовал геям покинуть Россию и предлагал запретить им приезжать в страну.