Новости. Общество

В Ивановской области заподозрили экс-зампреда правительства в превышении полномочий

СК: задержан экс-зампред правительства Ивановской области
Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

По данным следствия, экс-зампред из корыстных интересов способствовал продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из муниципальных районов региона. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в отношении экс-министра ЖКХ, цифровизации и связи Забайкальского края Алексея Головинкина возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. По словам старшего помощника краевого прокурора Евгения Синельникова, дело связано с газификацией Читы.

Ранее в Пермском крае осудили трех бывших сотрудников СИЗО.

