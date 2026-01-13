За пять часов российские военные уничтожили 40 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Минобороны: силы ПВО уничтожили 40 БПЛА ВСУ в период с 13:00 до 18:00 (мск)

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:00 до 18:00 (мск) перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 13:00 до 18:00 (мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

22 беспилотника уничтожили над Крымом. Семь беспилотных летательных аппаратов сбили в Белгородской области, шесть — над акваторией Азовского моря. По два дрона были уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями. Один беспилотник сбили в Брянской области.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 13 января средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ над пятью регионами России. Больше всего целей — семь — нейтрализовали в Ростовской области. В Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму ликвидировали по одному беспилотнику.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.