В роддоме, где не выжили девять младенцев, пройдут следственные мероприятия

Следственные мероприятия будут проходить 14 января в роддоме Новокузнецка, где в новогодние праздники не смогли спасти девять младенцев. Об этом сообщила РИА Новости и.о. главного врача Новокузнецкой клинической больницы №1 Юлия Ковалева.

«У нас завтра следственные мероприятия, проверяющие», — сказала собеседница агентства.

Об инциденте в новокузнецком роддоме стало известно 12 января. По информации Следственного комитета по Кемеровской области, не выжили девять новорожденных детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Главврача роддома отстранили от должности.

Как сообщил Telegram-канал «Новокузнецк 112», трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области. На данный момент роддом не работает. Официальной причиной его закрытия называется карантин из-за ОРВИ.

По данным регионального минздрава, у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео из роддома в Кузбассе, где произошла трагедия с младенцами.