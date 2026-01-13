Бывший участник ОПГ организовал наркопритон у себя дома

Бывший участник «Слоновской» ОПГ задержан в Рязани, в квартире 54-летнего мужчины был обнаружен наркопритон. Об этом сообщает Telergam-канал «112».

Отмечается, что мужчина уже отбыл наказание за свою преступную деятельность в 1990-е годы, однако после освобождения из тюрьмы он вновь преступил закон.

«Неработающий мужчина организовал у себя «наркогостиницу» — предоставлял наркоманам жилье за вознаграждение самими наркотиками», — говорится в сообщении.

Помимо самого владельца «плохой квартиры», силовиками были задержаны еще три человека, проживавших в ней. Гости владельца притона находились в неадекватном состоянии.

В прошлом году стало известно, что в Краснокамске мать двоих детей устроила дома наркопритон на пособия. Все случилось зимой — женщина 1991 года рождения арендовала квартиру для проживания с малолетними детьми, однако вскоре стала предоставлять помещение для потребления наркотических средств асоциальным личностям.

Ранее женщина организовала притон, чтобы не платить за наркотики.