Названы лучшие бесплатные способы лечения боли в спине

От боли в пояснице — одной из ведущих причин инвалидности в мире — страдают более 600 миллионов человек. Новое исследование австралийских ученых доказало, что наибольший эффект в борьбе с этой проблемой могут дать не дорогостоящие процедуры и лекарства, а сравнительно простые изменения образа жизни. Работа опубликована в журнале Arthritis Care & Research (AC&R).

Отказ от курения, повышение физической активности, улучшение сна и поддержание здоровой массы тела связаны с более низкими затратами на лечение боли в спине и меньшей зависимостью от медикаментов. Неожиданным результатом стало и то, что женщины несут значительно большие финансовые издержки: в среднем расходы на лечение боли в пояснице у них оказались на 76% выше, чем у мужчин.

Исследование провела команда под руководством профессора Паулу Феррейры из Центра Чарльза Перкинса и Школы наук о здоровье медицинского факультета Сиднейского университета. В течение 12 месяцев ученые отслеживали состояние участников, оценивая индекс массы тела, уровень физической активности, качество сна и статус курения, а затем сопоставляли эти показатели с личными расходами на лечение.

Каждому из четырех факторов присваивался балл от 0 до 2, а суммарная шкала составляла от 0 до 8. Анализ показал, что улучшение любого из параметров всего на один балл сопровождалось снижением расходов на лечение боли в спине в среднем на 23%.

Особенно заметный эффект был связан со сном. Участники с более качественным сном тратили меньше на визиты к врачам, физиотерапевтам и мануальным терапевтам, а также на обезболивающие препараты. По словам профессора Феррейры, наблюдалась четкая линейная связь между более здоровыми привычками и меньшим использованием лекарств. Он подчеркнул, что многие обезболивающие, включая опиоиды, малоэффективны при хронической боли в пояснице и не подходят для длительного применения.

Ведущий автор исследования, аспирантка Тиара Тянь, отметила, что даже небольшие изменения дают измеримый эффект. Например, увеличение умеренной физической активности с 60 до 75 минут в неделю уже считается улучшением на один балл и связано с тем самым снижением расходов на 23%. При этом важна не только продолжительность сна, но и его качество — уменьшение ночных пробуждений и тревожных мыслей, связанных с болью.

Курение также оказалось значимым фактором. Курящие участники имели худшие показатели, а некурящие — лучшие. Хотя бывшие курильщики формально не могли «улучшить» свой балл, отказ от курения, по словам ученых, все равно приносит долгосрочные выгоды для здоровья, в том числе за счет улучшения кровообращения в тканях позвоночника.

Объясняя, почему женщины несут более высокие расходы, профессор Феррейра указал на сочетание факторов: более высокая распространенность боли в пояснице и большая готовность обращаться за медицинской помощью.

Авторы исследования подчеркнули, что подход к лечению боли в спине должен уходить от универсальных схем и учитывать индивидуальные и гендерные особенности. По их мнению, акцент на доступных и реалистичных изменениях образа жизни может не только улучшить качество жизни пациентов, но и снизить повторяющиеся и дорогостоящие обострения.

