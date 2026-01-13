Размер шрифта
Газ с запахом тухлых яиц может защищать от ожирения печени

HepMed: сероводород может замедлять развитие жировой болезни печени
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Сероводород — газ с запахом тухлых яиц — может защищать печень и облегчать течение неалкогольной жировой болезни. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Наньтунского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Hepatic Medicine: Evidence and Research.

Авторы проанализировали данные о биологическом действии сероводорода — сигнальной молекулы, которая образуется в организме при расщеплении серосодержащих аминокислот. Они поступают с пищей и содержатся, в частности, в яйцах, мясе, молочных продуктах, орехах, бобовых, а также в крестоцветных овощах — брокколи, луке и чесноке.

Согласно обзору, сероводород оказывает защитное действие на орган сразу по нескольким направлениям. В экспериментах на мышах и человеческих клетках он снижал окислительный стресс и воспаление, регулируя жировой обмен в клетках печени. Такое воздействие предотвращает их повреждение и препятствует запрограммированной гибели клеток. Кроме того, молекула способствует улучшению чувствительности тканей к гормону инсулину — этот фактор снижает риск развития жировой болезни печени.

Ученые отмечают, что совокупность этих эффектов позволяет рассматривать сероводород как перспективную мишень для новых терапевтических подходов при жировой болезни печени. При этом речь пока идет преимущественно о доклинических и экспериментальных данных.

Ранее была выявлена скрытая опасность сменной работы для печени.

