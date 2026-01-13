Размер шрифта
Мужчину оштрафовали за публикацию полуобнаженных фотографий своей бывшей жены в TikTok

Малазийца оштрафовали на $740 за публикацию в сети интимных фото бывшей жены
В Малайзии 28-летний мужчина был оштрафован судом за распространение интимного изображения своей бывшей жены без ее согласия, пишет Daily Star.

Обвиняемый, Мохд Азиз, признал себя виновным по делу о совершении аморального поступка. Суд установил, что мужчина получил полуобнаженные фотографии своей 27-летней бывшей супруги через мессенджер, после чего сделал скриншоты и переслал изображения третьему лицу через платформу TikTok.

Действия подсудимого были квалифицированы по статье 509 Уголовного кодекса Малайзии, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от одного до пяти лет, штрафа или их сочетания. Магистрат Ван Мохд Изах отметил, что подобное поведение недопустимо и противоречит моральным и религиозным нормам.

С учетом признания вины, материального положения обвиняемого и представленных смягчающих обстоятельств суд назначил штраф в размере $740. В случае неуплаты штрафа мужчине может грозить тюремное заключение сроком до шести месяцев.

