Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В новокузнецкой больнице назначили исполняющего обязанности главврача

РИА Новости: Юлию Ковалеву назначили и.о. главврача Новокузнецкой больницы
Shutterstock/FOTODOM

Юлия Ковалева исполняет обязанности главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы вместо Виталия Хераскова, которого отстранили от должности после трагедии с младенцами в роддоме №1. Об этом сообщили РИА Новости в минздраве региона.

До этого губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, что главврач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков временно отстранен от исполнения обязанностей на период проверки.

Сам Херасков заявил, что с пониманием отнесся к отстранению. По его словам, вирусную инфекцию, которая могла бы привести к трагедии, в больнице не подтвердили.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники не стало девяти младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию.

С 2024 года в роддоме №1 Новокузнецка выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в новокузнецком роддоме женщина забеременела после пятого ЭКО, но потеряла ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27613201_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+