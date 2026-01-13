В новокузнецкой больнице назначили исполняющего обязанности главврача

Юлия Ковалева исполняет обязанности главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы вместо Виталия Хераскова, которого отстранили от должности после трагедии с младенцами в роддоме №1. Об этом сообщили РИА Новости в минздраве региона.

До этого губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, что главврач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков временно отстранен от исполнения обязанностей на период проверки.

Сам Херасков заявил, что с пониманием отнесся к отстранению. По его словам, вирусную инфекцию, которая могла бы привести к трагедии, в больнице не подтвердили.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники не стало девяти младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию.

С 2024 года в роддоме №1 Новокузнецка выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в новокузнецком роддоме женщина забеременела после пятого ЭКО, но потеряла ребенка.