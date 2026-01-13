Эксперт рассказал, как Украина атаковала танкеры в Черном море

Научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин завил в интервью «Российской газете», что украинские морские дроны, атаковавшие танкеры в Черном море, были запущены с гражданских судов.

«Что делают сейчас на Украине. Когда нападают на танкеры в Черном море или Средиземном или наносят удары по нашим береговым объектам, они запускают дроны с носителей — гражданских судов, которые, например, идут в Одессу в рамках зерновой сделки», — сказал Половинкин.

28 ноября в Черном море, в 28 милях от побережья Турции, из-за внешнего воздействия произошел пожар на танкере Kairos. 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции атакам безэкипажных морских катеров подвергся танкер Virat, а 1 декабря был атакован российский танкер Midvolga-2, перевозивший растительное масло.

13 января сообщалось, что два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Судна находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК.

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам России и танкерам.