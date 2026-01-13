Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Эксперт рассказал, как Украина атаковала танкеры в Черном море

Крыловский центр: Украина атаковала танкеры в Черном море с гражданских судов
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин завил в интервью «Российской газете», что украинские морские дроны, атаковавшие танкеры в Черном море, были запущены с гражданских судов.

«Что делают сейчас на Украине. Когда нападают на танкеры в Черном море или Средиземном или наносят удары по нашим береговым объектам, они запускают дроны с носителей — гражданских судов, которые, например, идут в Одессу в рамках зерновой сделки», — сказал Половинкин.

28 ноября в Черном море, в 28 милях от побережья Турции, из-за внешнего воздействия произошел пожар на танкере Kairos. 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции атакам безэкипажных морских катеров подвергся танкер Virat, а 1 декабря был атакован российский танкер Midvolga-2, перевозивший растительное масло.

13 января сообщалось, что два нефтяных танкера, Freud и Delta Supreme, были атакованы беспилотниками рядом с одним из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Судна находятся под управлением греческих компаний, на них должны были загрузить казахстанскую нефть с КТК.

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам России и танкерам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612985_rnd_2",
    "video_id": "record::43ff682e-50a8-4a94-a977-be493f349808"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+