«Рубин» лишился главного тренера

Казанский «Рубин» объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для неё период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», — заявил президента правления «Рубина» Марат Сафиуллин.

В 2023 году под руководством специалиста казанский клуб выиграл золотые медали Первой лиги и вернулся в Российскую премьер-лигу. В сезоне-2023/24 команда заняла восьмое место в турнирной таблице РПЛ, в сезоне 2024/25 — седьмую строчку. После 18 сыгранных туров в текущем сезоне «Рубин» располагается на седьмой позиции, набрав 23 очка.

Согласно информации СМИ, новым главным тренером казанской команды может стать бывший наставник подмосковных «Химок» Франк Артига.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

