Приезжий угрожал ножом посетителям российского торгового центра и попал на видео

В Подмосковье 39-летний приезжий угрожал посетителям торгового центра ножом и попал на видео. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в торговом центре, расположенном в городе Ногинске. Пьяный мужчина ходил помещению и угрожал посетителям ножом — это пугало окружающих.

После срабатывания тревожной кнопки в торговом центре на место прибыли росгвардейцы, которые обезвредили и задержали агрессора. Позже пьяного мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства в деталях и обстоятельствах случившегося.

До этого охранник напал с ножом на мужчину в торговом центре Москвы. Администрация супермаркета, где все случилось, отказалась комментировать произошедшее.

Ранее приезжий с ножом в Петербурге напал на двух женщин за день.