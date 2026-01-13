Пациентка новокузнецкого роддома обвинила врача в домогательствах

В Новокузнецке одна из пациенток роддома обвинила врача в домогательствах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пациентка, забеременевшая с помощью ЭКО в 38 лет, планово поступила в роддом. По ее словам, врач, ведущий ее беременность, на протяжении недели домогался ее — гладил по коленям, пальцам, спине и ягодицам. Женщина из-за переживаний о своем здоровье и здоровье ребенка просила о плановом кесаревом сечении, но врач отказывал.

В какой-то момент медик заявил, что женщине «наврали» сроки, и начал стимуляцию родов. Процедура оказалась болезненной и сопровождалась сильным кровотечением, которое врач назвал нормой. По словам пациентки, он отказался делать УЗИ и угрожал ей выпиской.

Спустя несколько дней кровотечение усилилось, и женщину экстренно доставили в другой роддом, где ей провели кесарево сечение. Младенец родился в тяжелом состоянии — у него была кровь в дыхательных путях и желудке, новорожденного пытались реанимировать. Чем закончилась история, не сообщается.

Позже выяснилось, что сестра роженицы наблюдалась у этого же врача в 2000-х годах — она жаловалась на оскорбления с его стороны и удары по ногам и животу.

Ранее в новокузнецком роддоме пациентка с ковидом лежала в палате со здоровыми матерями и детьми.