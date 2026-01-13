Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Студентка МГУ стала новой участницей группы «Воровайки»

Студентка МГУ Александра Романова начала петь в группе «Воровайки»
«Воровайки»/VK

Группа «Воровайки» объявила во «ВКонтакте» новую участницу коллектива.

Новой солисткой стала 21-летняя Александра Романова. Девушка родом из Сочи. Она окончила музыкальную школу по классу «Эстрадный вокал», также обучалась по классу «гитара», «фортепиано». Певица впервые вышла на сцену в свой четвертый день рождения.

Романова учится в МГУ на бюджете. Она также получила грант на обучение в Президентской академии.

«Но желание быть артистом и выступать на сцене взяло верх. С детства очень любила группу «Воровайки», пела песни, знала тексты наизусть. Поэтому стать частью команды — это большая мечта, которая осуществилась», — отметили в группе.

Поклонники поддержали новую солистку и пожелали создать дружный коллектив как на сцене, так и в жизни.

В марте 2025-го блогерша и телеведущая Алена Водонаева опубликовала объявление коллектива о кастинге на третью солистку. Блогерша в шутку заявила, что стала участницей группы.

В комментариях возмутились тому, что шансон-группа набирает солисток от 18 до 26 лет. Поклонники Водонаевой считают, что участницы коллектива должны быть значительно старше.

Ранее солистки «Вороваек» опровергли, что устраивают гастроли в тюрьмах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612493_rnd_2",
    "video_id": "record::0618c36d-6f88-4317-84fa-51d94cb029a1"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+