Студентка МГУ стала новой участницей группы «Воровайки»

Группа «Воровайки» объявила во «ВКонтакте» новую участницу коллектива.

Новой солисткой стала 21-летняя Александра Романова. Девушка родом из Сочи. Она окончила музыкальную школу по классу «Эстрадный вокал», также обучалась по классу «гитара», «фортепиано». Певица впервые вышла на сцену в свой четвертый день рождения.

Романова учится в МГУ на бюджете. Она также получила грант на обучение в Президентской академии.

«Но желание быть артистом и выступать на сцене взяло верх. С детства очень любила группу «Воровайки», пела песни, знала тексты наизусть. Поэтому стать частью команды — это большая мечта, которая осуществилась», — отметили в группе.

Поклонники поддержали новую солистку и пожелали создать дружный коллектив как на сцене, так и в жизни.

В марте 2025-го блогерша и телеведущая Алена Водонаева опубликовала объявление коллектива о кастинге на третью солистку. Блогерша в шутку заявила, что стала участницей группы.

В комментариях возмутились тому, что шансон-группа набирает солисток от 18 до 26 лет. Поклонники Водонаевой считают, что участницы коллектива должны быть значительно старше.

Ранее солистки «Вороваек» опровергли, что устраивают гастроли в тюрьмах.