В Германии поезд сошел с рельсов на участке, где должны были везти оружие для армии США

В ФРГ поезд сошел с рельсов на участке, где собирались провозить оружие для США

Товарный поезд сошел с рельсов в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии на участке, по которому должен был пройти эшелон с боеприпасами и военной техникой для американских военных. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что авария произошла 12 января приблизительно в 22:30 (00:30 мск). Локомотив буксировал 20 цистерн, в каждой из которых находились 25 тонн опасных грузов.

Следователи выяснили, что к рельсам на месте происшествия было прикреплено несколько металлических скоб.

По данным издания, приблизительно в 18:40 (20:40 мск) по этому маршруту должен был пройти товарный поезд с вооружением для американской армии, но из-за задержки он был перенаправлен. Вместо него по рельсам прошел поезд, который сошел с рельсов.

Следователи выясняют, остались ли скобы после недавних строительных работ или их преднамеренно там установили. Одна из версий произошедшего — диверсия.

В декабре сообщалось, что на юго-западе Германии из-за подозрительного багажа эвакуировали главный железнодорожный вокзал Штутгарта.

Ранее в Германии восстановили междугородное сообщение по всем основным маршрутам.