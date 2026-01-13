Писториус раскрыл детали подготовки миссии по защите Гренландии на фоне притязаний США

Ряд стран НАТО прорабатывает возможные меры по усилению безопасности Гренландии и Арктики на фоне притязаний США. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время общения с журналистами, трансляцию вел YouTube-канал APT News.

Писториус отметил, что с учетом размеров Гренландии и крайне низкой плотности населения острова, становится ясно, что одного лишь присутствия войск НАТО будет недостаточно для обеспечения всесторонней защиты. Он уточнил, что речь идет не только о патрулировании и понимании того, что происходит на воде и в воздухе, но и о разведке, а также регулярных учениях на месте, чтобы показать США свое присутствие.

Писториус подчеркнул, что безопасность Гренландии и Арктики интересует не только США, но и НАТО, и всю Европу в целом. Министр обороны ФРГ добавил, что Германия сыграет определенную роль в миссии по защите Гренландии, однако в какой именно форме — будет определяться в тесной координации с Данией.

До этого евродепутат Валери Айе предложила использовать госдолг США в ЕС в размере более $1,5 трлн в качестве инструмента давления в вопросе Гренландии. Кроме того, она допустила, что европейские страны могут лишить США допуска на свой рынок с 450 миллионами потребителей, если Вашингтон продолжить претендовать на Гренландию.

Ранее Путин назвал серьезным желание Трампа присоединить Гренландию.