В Госдуме призвали проверить все российские роддома после трагедии в Кемеровской области

ТАСС: в ГД просят провести проверку всех роддомов в РФ после ЧП в Новокузнецке

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой начать проверку во всех роддомах РФ на фоне трагедии в Новокузнецке. Об этом пишет ТАСС.

«Считаю целесообразным инициировать комплексный аудит систем жизнеобеспечения новорожденных и условий их содержания во всех родильных домах Российской Федерации, дать оценку существующим протоколам наблюдения и оказания помощи новорожденным, разработать и внедрить механизмы усиленного контроля и мониторинга за качеством оказания медицинской помощи в перинатальных учреждениях», — написала она.

Лантратова отметила, что случившееся в Кемеровской области вызывает серьезные опасения относительно состояния системы оказания помощи младенцам в стране.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.