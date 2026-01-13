Размер шрифта
«Существенно отличаются»: в МОК заявили о разнице подходов к США и России

МОК назвал несопоставимыми ситуации США и России в контексте санкций
Pavlo Gonchar/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) считает несопоставимыми ситуации с Россией и США в вопросе отстранения от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Президент страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». В МОК подчеркнули, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) связано с включением им в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2023 года.

«Эти ситуации существенно отличаются от настоящего дела. В отличие от настоящего дела, соответствующие НОК не расширяли свою юрисдикцию на территорию другого НОК или за пределы своей собственной юрисдикции», — указано в сообщении.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее МОК отказался вмешиваться в вопросы, касающихся действий США в Венесуэле. 

