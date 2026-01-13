Размер шрифта
Россиянин незаконно легализовал в стране почти 3 тысячи мигрантов и получил срок

Во Владимире осудили мужчину, незаконно легализовавшего почти 3 тысячи мигрантов
Алексей Филиппов/РИА Новости

Во Владимире вынесли приговор мужчине, который незаконно легализовал в стране почти 3 тысячи иностранцев. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что 34-летний мужчина был организатором схемы по незаконной легализации иностранцев. Трое из преступной группировки искали нуждающихся в постановке на учет иностранцев, а главарь изготавливал для них подложные документы. Еще пятеро горожан обеспечивали фиктивную регистрацию в своих жилищах. За каждого мигранта, а за период своей деятельности злоумышленники легализовали более 2,8 тысячи человек, преступники получали около тысячи рублей.

Суд признал организатора преступной схемы виновным по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору. Ему назначили три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении главаря выделили в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве. Дела в отношении еще восьми участников преступной деятельности еще рассматриваются.

Ранее в Петербурге раскрыли масштабную схему фиктивной регистрации мигрантов.

