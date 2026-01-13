Российская Федерация, Иран, Китай и КНДР якобы «стремятся к долгосрочной конфронтации с НАТО». Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время выступления на конференции «Глобальная Европа», организованной наднациональной фракцией либералов в Европарламенте Renew Europe, сообщает ТАСС.

Также он сказал, что военная угроза в адрес военного блока «реальна и не исчезнет со временем». По мнению Рютте, эти четыре страны «все активнее сотрудничают, чтобы бросить вызов НАТО», но у альянса «есть преимущество», которое заключается в многолетнем партнерстве между государствами — членами организации.

Кроме того, он отметил, что альянс считает Украину «первой линией обороны» от РФ.

До этого Рютте призвал страны — члены НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, чтобы вдруг не оказалось, что Россия вдруг стала сильнее всего альянса. Генсек также подчеркнул, что благодаря президенту США Дональду Трампу военный блок «стал сильнее, чем когда -либо», а его требование повышать расходы на оборону «стало самым большим успехом Трампа во внешней политике».

Ранее на Западе предрекли распад НАТО при конфронтации с Россией.