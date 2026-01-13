Размер шрифта
Мать вывозила ребенка зимой в поле и заставляла идти домой в одних носках

Немка избивала сына, выгоняла его в пижаме по мороз и отделалась предупреждением
В Германии мать избивала ребенка и оставляла его на морозе в пижаме. Об этом сообщает Bild.

Стефани Д., 45-летняя жительница небольшой деревни в Швабских Альпах, предстала перед судом за жестокое обращение с сыном. Впервые женщина подняла руку на ребенка, когда ему исполнилось девять лет.

Мальчик годами подвергался насилию, а когда мать узнала, что у ее сына СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), стала издеваться над ним с особой жестокостью.

Женщина регулярно била и пинала сына по ягодицам, садилась на него верхом и удерживала, пока он не начинал задыхаться. Зимой она выгоняла его из дома и запирала дверь на полчаса-час, оставляя на улице без обуви.

Также немка отвозила ребенка в поле и выгоняла из машины дважды — в феврале и апреле 2024-го, заставляя его идти пешком в одних носках и пижаме.

Стефани признала вину. Суд назначил женщине предупреждение с условным сроком и обязал лечиться, так как у нее самой подозревают СДВГ. Теперь мальчик живет с отцом.

Ранее россиянин регулярно связывал скотчем сына сожительницы и поплатился.

