Косметологу, сделавшей операцию на ягодицах блогерше в Москве, предъявят новое обвинение

В Москве обвинение предъявят женщине, сделавшей блогерше операцию на ягодицах
Фигурантка дела о блогерше Юлии Бурцевой, которая не выжила после операции по увеличению ягодиц в Москве, может попасть под арест. Об этом сообщает управление СК по столице.

По версии ведомства, женщина, не имея лицензии и других необходимых документов, ввела инъекцию пациентке, после чего у последней появились признаки анафилактического шока. Пострадавшую доставили в больницу, но, несмотря на помощь, она не выжила.

После произошедшего косметолога задержали. Вскоре ей предъявят обвинения по статье о незаконном осуществлении медицинской деятельности. Ранее ей уже предъявили обвинение по другому уголовному делу.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом города Москвы об избрании обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы», – сообщается в публикации.

Бурцева прилетела в Москву из Италии. Для операции она выбрала элитную клинику. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

Ранее девушке изуродовали губы вместо их увеличения в башкирской клинике.

