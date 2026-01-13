Трамп отменил встречи с представителями Ирана и поддержал протестующих

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил все контакты с официальными лицами Ирана, а также призвал протестующих захватывать государственные учреждения. Об этом он написал в своем аккаунте в Truth Social.

Он заявил, что встреч с представителями Ирана не будет до тех пор, пока власти страны не перестанут применять силу к демонстрантам.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои учреждения! <...> Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», — написал он.

Незадолго до этого сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает новые санкции в отношении Ирана из-за подавления протестов в стране.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.