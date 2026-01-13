Размер шрифта
Активы двух западных компаний перешли под временное управление России

Путин перевел под временное управление активы Canpack и Rockwool
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указы, которыми ввел временное управление в дочерних структурах польско-американской компании по производству алюминиевой упаковки Canpack и датского производителя строительной изоляции Rockwool. Документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно первому указу, 100% долей в уставном капитале ООО «Кэн-Пак» переданы во временное управление ООО «СтальЭлемент». Также компания получила 100% активов ООО «Кэн-Пак Завод упаковки».

Из второго указа следует, что АО «Развитие строительных активов» будет временно управлять 100% долей в уставном капитале ООО «Роквул». При этом в ООО «Роквул — Волга» под контролем компании будет 68% активов.

Решение вступило в силу 31 декабря прошлого года.

В октябре прошлого года Путин подписал указ, в рамках которого передал 100% долей ООО «Вонорус», принадлежащей «дочке» американской компании Silgan Metal Packaging, во временное управление Росимущества. В июле 2024 года во временное управление агентства передали другие активы холдинга — заводы в Ступине и Энеме.

Ранее Путин поручил ввести сроки давности при оспаривании сделок приватизации.

