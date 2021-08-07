Оперштаб: лесной пожар в Якутии может перекинуться на село

Лесной пожар, бушующий рядом с селом Ытык-Кюель в Якутии, может перекинуться на жилые дома. Об этом сообщает оперштаб Якутии.

Отмечается, что ситуацию усложняет сильный ветер с порывами до 15 м/с.

«Сегодня, к сожалению, прогноз погоды остается крайне сложным — это южный и юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с, в результате чего могут возникнуть верховые пожары, что представляет большую угрозу для села Ытык-Кюель», — говорится в сообщении.

Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников, находящийся на месте происшествия, сообщил, что противопожарная техника из близлежащих населенных пунктов в ближайшее время прибудет в село.

Ранее сообщалось, что в Якутии за сутки ликвидировали лесные пожары на площади более 180 тыс. га. Спасатели МЧС на данный момент продолжают работу по защите сел Бясь-Кюёль, Кырыкый, Кылайы и Сюльдюкар. В тушении масштабных лесных пожаров принимают участие 2834 человека и 386 единиц техники.