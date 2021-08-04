Около 20 млн пчел погибло в Красноярском крае

Следственный комитет устанавливает причину массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Отмечается, что погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тыс. пчел. По данным правоохранителей, это может быть следствием нарушения правил применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.

Ранее сообщалось, что массовая гибель пчел из-за обработки территории от непарного шелкопряда произошла в южных районах Башкирии.

По словам представителя регионального Минсельхоза, количество погибших пчел устанавливается, но по предварительным данным речь идет о гибели сотен пчелосемей. Он отметил, что это связано, в первую очередь, с обработкой лесов пестицидами — в этих районах был объявлен режим ЧС по распространению непарного шелкопряда.