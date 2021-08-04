Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-президент США Барак Обама отменил масштабное празднование своего 60-летия 14:47
Полярный медведь из-за аномальной жары ушел на юг и ранил документалиста 14:45
Израильская олимпийская сборная извинилась за видео, где они сломали... 14:41
В АТОР не видят предпосылок к закрытию Турции 14:37
В Крыму зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 14:31
Россиянину не засчитали чистую попытку в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020 14:27
Фассбендер и Викандер впервые стали родителями 14:27
IT-специалисты назвали ненавистный им язык программирования 14:25
Власти Петербурга пообещали разобраться с водителем, высадившими инвалида... 14:20
Юрист допустил, что Шлосберга могут снять с выборов в Госдуму 14:12

Около 20 млн пчел погибло в Красноярском крае

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Следственный комитет устанавливает причину массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Отмечается, что погибли более 200 пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тыс. пчел. По данным правоохранителей, это может быть следствием нарушения правил применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.

Ранее сообщалось, что массовая гибель пчел из-за обработки территории от непарного шелкопряда произошла в южных районах Башкирии.

По словам представителя регионального Минсельхоза, количество погибших пчел устанавливается, но по предварительным данным речь идет о гибели сотен пчелосемей. Он отметил, что это связано, в первую очередь, с обработкой лесов пестицидами — в этих районах был объявлен режим ЧС по распространению непарного шелкопряда.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Живым отсюда не уйду»: как ветеран АТО захватил здание правительства Украины
В Киеве раскрыли личность мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина
«Странная ситуация»: Шлосберга не пустили на выборы в Пскове, но одобрили в Москве
Мосгоризбирком зарегистрировал Шлосберга кандидатом в Госдуму
Рекорд побит: российские синхронистки стали олимпийскими чемпионками. LIVE
Токио-2020. Синхронное плавание. Дуэты. Финал. Произвольная программа. ОНЛАЙН
Названа предварительная причина ДТП на Боровском шоссе
Зеленский поручил защитить белорусов, сбегающих на Украину
В Польше допустили смену «спортивного гражданства» легкоатлетки Тимановской
Власти Петербурга пообещали разобраться с водителем, высадившими инвалида из маршрутки
Новости и материалы
Экс-президент США Барак Обама отменил масштабное празднование своего 60-летия
Полярный медведь из-за аномальной жары ушел на юг и ранил документалиста
Израильская олимпийская сборная извинилась за видео, где они сломали «антисекс-кровать»
В АТОР не видят предпосылок к закрытию Турции
В Крыму зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса
Россиянину не засчитали чистую попытку в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020
Фассбендер и Викандер впервые стали родителями
IT-специалисты назвали ненавистный им язык программирования
Юрист допустил, что Шлосберга могут снять с выборов в Госдуму
В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя
Москвичку обокрали из-за «кастинга для клипа Моргенштерна»
В Минпросвещении рассказали о решении проблемы очередей в детских садах
Главврач больницы в Коммунарке похвалил медиков, которые лечат МакSим
Закурившая в самолете россиянка рассказала, что ее избили в полиции
В Госдуме прокомментировали назначение Семина на пост главного тренера «Ростова»
На заправках в Абхазии из-за ажиотажного спроса кончается бензин
Булыкин: «Ростов» Карпина превратится в команду Семина
Врач рассказала, как избежать пищевого отравления во время отпуска
Все новости
Как будут проверять театры на соблюдение патриотических ценностей
Грымов и Мирзоев не видят смысла в проверках театров на соответствие нацбезопасности
«Лучшее, что могло случиться с «Ростовом»: Семин сменил Карпина
Юрий Семин подписал с «Ростовом» двухлетний контракт
«Спутник V» в Европе: Сан-Марино не прорвало блокаду
Лавров рассказал про «агрессивную риторику» в адрес российской вакцины за рубежом
Рискуют головой: каким футболистам грозит слабоумие
Британские ученые призывают запретить играть в футболе головой
От навоза до чернушки: чем предлагают лечиться от COVID-19 в разных странах
Ученые нашли новое средство от COVID-19
«Модуль сам не мог поверить, что состыковался»: раскрыты детали инцидента с «Наукой»
Причины нештатного включения двигателей «Науки» выясняет комиссия
У женщины после родов в подмышке выросла «грудь»
Пациентка из Португалии смогла лактировать подмышкой
Поесть рапанов. Зеленского позвали в Крым туристом
В Крыму назвали условия для визита Зеленского
«Наказание для Украины»: как «Северный поток — 2» повлияет на Европу
NI назвал «многочисленные» преимущества России от запуска СП-2
Угнали асфальт. Что известно о захвате танкера в Оманском заливе
В Британии сообщили, что захватчики покинули угнанное в ОАЭ судно
«Газпром» остановил закачку газа в европейские хранилища
«Газпром» сократил поставки в Европу из-за дефицита голубого топлива в России
«Огромное количество нарушений»: почему мошенников тянет к «ковидным закупкам»
За год уровень коррупции в сфере «ковидных» госзакупок может вырасти на 30%
На прощании с Ясеном Засурским в Москве выстроилась очередь
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях