В Германии оштрафовали пенсионера за незаконное хранение танка времен Второй мировой войны

Суд в немецком Киле оштрафовал 84-летнего коллекционера на €250 тыс. за незаконное хранение военного арсенала, включая танк, обязав мужчину продать или подарить танк «Пантера» и зенитное орудие музею или официальным коллекционерам, сообщает Focus.

Изначально правоохранительные органы пришли к нему с обыском по делу о похищенных нацистами произведениях искусства. Оперативники ничего не нашли и рекомендовали другой следственной группе присмотреться к хозяину дома. В итоге во время еще одного обыска в 2015 году у пенсионера обнаружили танк, зенитное орудие калибра 8,8 сантиметра, торпеду, миномет и стрелковое оружие, в том числе автоматическое, с боеприпасами.

Для изъятия танка без гусениц с территории участка мужчины двадцати солдатам потребовалось почти девять часов. Пенсионеру вменяется в вину нарушение закона о контроле за боевым оружием. Он также получил 14 месяцев тюрьмы условно в обмен на признание вины.

По мнению стороны защиты, пенсионер является мирным коллекционером. Местные СМИ рассказывали, что его соседи видел танк лишь один раз, когда зимой хозяин использовал его в качестве снегоуборщика.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы сотрудники полиции обнаружили в квартире у пенсионера склад патронов от автомата Калашникова и пистолета Макарова.